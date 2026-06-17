09-14 Haziran Gündemi: Grup Toplantıları, Davalar ve Spor - Son Dakika
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09-14 Haziran Gündemi: Grup Toplantıları, Davalar ve Spor

17.06.2026 09:02  Güncelleme: 09:39
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09.00-14.00 arası Gazeteciler Cemiyeti Medya Konferansı, TBMM grup toplantıları, TÜİK endeksleri, İBB ve diğer duruşmalar ile siyasi toplantılar yapılacak; akşam 20.00'de FIFA Dünya Kupası maçları var.

09.00 - Gazeteciler Cemiyeti Medya Konferansı, Radisson Blu Hotel'de düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, nisan ayı inşaat üretim ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB'de Genç Dostu Kentler Yönetişim Zirvesi Lansman ve Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

12.00 - Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı önünde "ek zam ve 3600 ek gösterge" talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.30 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meyra Palace Hotel'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS kitapçıklarının tırlara yüklenip gönderileceği alanda gazetecilere bilgilendirme yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ümraniye Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu Spor Salonu Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Emekli astsubaylar, uzman çavuşlar ve uzman jandarmaların dernekleri, Ulus Atatürk Anıtı önünde özlük hak taleplerine ilişkin ortak basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda memur sendikaları konfederasyonlarının temsilcileri konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

CHP'de Olağanüstü Kurultay'ın toplanması talebiyle noter aracılığıyla delegelerin topladığı imzalar, CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00- 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, K Grubu'nda Portekiz-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve L Grubu'nda İngiltere-Hırvatistan maçlarıyla devam edilecek. (HOUSTON - DALLAS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 09-14 Haziran Gündemi: Grup Toplantıları, Davalar ve Spor - Son Dakika

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