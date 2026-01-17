Anka Haber Ajansı 17 Ocak Cumartesi Gündemi

10.00 - 15.00 - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuşacak.Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)

11.00 - Göktürk'te "Su Yoluna, Tarihi Kemere, Mahallemize Dokunma" eylemi gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - İHD İzmir Şubesi, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Eş Başkan Avukat Ali Aydın için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

13.30 - İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Defne Çekmece Kavşağı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresi tarafından gerçekleştirilecek "Öz Savunma Yaşatır" başlıklı kampanyanın deklarasyonuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi'nde Şeker Portakalı Gündüz Bakımevi'ni açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "yan baktın" kavgasında öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP İzmir İl Gençlik Kolları, okul karnelerinden İstiklal marşı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının çıkarılmasını protesto etmek için İzmir İl Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00 - İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Kadıköy İskele'de Suriye'de "Emperyalizm ve barbarlığa karşı" açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir-Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçları oynanacak. (İSTANBUL)

