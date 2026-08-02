ANKA Haber Ajansı 2 Ağustos Pazar gündemi

13.00 - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çorlu Karatepe Cezaeevi'nde tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Gezi tutuklularını ziyaretinin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ÇORLU-TEKİRDAĞ)

17.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - 20.00 - Yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın kabul edilişinin 2. yılında Kadıköy'de yürüyüş ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

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