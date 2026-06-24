TBMM Başkanı Kurtulmuş Bakü'de; Bugünün gündemi

09.00 - 12.30 - 15.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı'nın Açılış Oturumu'na katılacak. Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - BAKÜ)

09.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Kamu-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in 34. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ATO Congresium'da basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said'e ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında "kişinin hatırasına hakaret" suçlamasıyla açılan davada, Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Özdağ, duruşma sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ERZURUM)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı "kişisel verilerin temini" davasının birleştirilmesinin ardından Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam edilecek. (ANKARA)

12.30 - Eğitim - Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Ankara'da dün gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan üye ve öğrencilerine destek olmak amacıyla Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KKTC)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanı seçimi yapılacak. Genel Kurul'da Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda dernek ve vakıflar sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TBMM Adalet Komisyonu'nda Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etabında Çin ile karşılaşacak. (GLIWICE)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda İsviçre-Kanada ile Bosna Hersek-Katar maçlarıyla devam edilecek. (VANCOUVER - SEATTLE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...