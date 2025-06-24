Anka Haber Ajansı 24 Haziran Salı Gündemi

10.00- Emekli Platformu, Konak Metro girişinde "Benim olan paramı istiyorum" konulu afişleme çalışması ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri ile haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen zeytinlikleri madencilik faaliyetine açması öngörülen kanun teklifi TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KKTC)

11.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimliği'ni paralı hale getirecek uygulamalara karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00- Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan 1000 işçi için Belediye-İş Sendikası İzmir şube merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, grup başkanvekileri ile Başkanlık Divanı üyelerine yemek verecek. (ANKARA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gidecek. (LAHEY)

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında "ateşkesin sağlandığına" ilişkin açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…