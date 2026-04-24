09.30 - 14.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL - BURSA)
10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TRABZON)
10.00 - Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - 15.00 - 17.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde Hafızlık İcazet Merasimi'ne, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na ve Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.45 - 15.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü'nün üniversite binasında yapılacak "Gençlik Perspektifinden Türkiye" başlıklı programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
15.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Alaçatı Cumhuriyet Meydanı'nda dayanışma imzasına katılacak . (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
15.00 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e özgürlük mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)
19.30 - Bornova Belediyesi, 2'nci yıl faaliyet toplantısı Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçı oynanacak. (İSTANBUL)
Anka Haber Ajansı 24 Nisan Cuma Gündemi
