Anka Haber Ajansı 24 Ocak Cumartesi Gündemi

12.15 - Gazeteci - yazar Uğur Mumcu katledilişinin 33'üncü yılında Uğur Mumcu'nun Sokağı'nda anılacak. Anmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.30 - Uğur Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Anıtmezarı ziyaret edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
13.00 - "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/AYDIN)
14.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,CHP İzmir İl Başkanlığı'nın gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da düzenleyeceği anma etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)
14.00 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tarihi Taş Bina önünde miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ADANA)
15.00 - DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Saraçhane'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ YALOVA)
16.00 - Nusaybin - Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili Edirnekapı Şehitliği'nde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına, Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir, Samsunspor - Kocaelispor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük - Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (KAYSERİ - SAMSUN- İSTANBUL)
