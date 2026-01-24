Anka Haber Ajansı 24 Ocak Cumartesi Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 24 Ocak Cumartesi Gündemi

24.01.2026 09:03  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 24 Ocak Cumartesi gündemi

12.15 - Gazeteci - yazar Uğur Mumcu katledilişinin 33'üncü yılında Uğur Mumcu'nun Sokağı'nda anılacak. Anmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Uğur Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Anıtmezarı ziyaret edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/AYDIN)

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,CHP İzmir İl Başkanlığı'nın gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da düzenleyeceği anma etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

14.00 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tarihi Taş Bina önünde miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ADANA)

15.00 - DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Saraçhane'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ YALOVA)

16.00 - Nusaybin - Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili Edirnekapı Şehitliği'nde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına, Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir, Samsunspor - Kocaelispor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük - Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (KAYSERİ - SAMSUN- İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 24 Ocak Cumartesi Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:41:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 24 Ocak Cumartesi Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.