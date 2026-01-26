Anka Haber Ajansı 26 Ocak Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 26 Ocak Pazartesi Gündemi

26.01.2026 09:00  Güncelleme: 10:25
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve görev yapmış eski başkanlar, Mehmet Murat Çalık ve Tayfun Kahraman başta olmak üzere, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francino Armengol Socias ile TBMM'de görüşecek, ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.00 - Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin nöbet ve basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

14.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.45 - Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, ikas Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. (İSTANBUL)

