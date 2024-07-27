Anka Haber Ajansı 27 Temmuz Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00 - 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, 13 hafta önce başlattığı adalet nöbetine Madenci Anıtı önünde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11-00 - 14.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi'ni ziyaret edecek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Olağan Genel Kuruluna katılacak, Gemlik Belediyesine ziyaret gerçekleştirecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ BURSA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

19.30 - Yaşam hakkı savunucuları "katliam yasası" olarak niteledikleri yasa teklifiyle ilgili Kadıköy İskele Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…