Anka Haber Ajansı 27 Temmuz Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 27 Temmuz Cumartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 27 Temmuz Cumartesi gündemi

27.07.2024 10:24  Güncelleme: 10:25
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10.00 - 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, 13 hafta önce başlattığı adalet nöbetine Madenci Anıtı önünde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11-00 - 14.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi'ni ziyaret edecek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Olağan Genel Kuruluna katılacak, Gemlik Belediyesine ziyaret gerçekleştirecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ BURSA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

19.30 - Yaşam hakkı savunucuları "katliam yasası" olarak niteledikleri yasa teklifiyle ilgili Kadıköy İskele Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Deprem, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 27 Temmuz Cumartesi Gündemi - Son Dakika

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