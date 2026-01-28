Anka Haber Ajansı 28 Ocak Çarşamba Gündemi

09.45 - Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıZeydan Karalar için Adana'dan Silivri'ye yürüyüşe başlayan Adanalıların,"Aziz İhsan Aktaş" davasıöncesinde, Silivri'ye ulaşarak açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davasının ilk duruşması, ikinci gününde savunmalarla devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aziz İhsan Aktaş" duruşması için Silivri'deki, Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ne gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski DEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın, Şırnak İdil ilçesinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ ŞIRNAK)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP Konak İlçe Başkanlığı, "Emekliler sefalete mahkum edilemez" başlığıyla Konak Tramvayı önünde emeklilerle açık oturum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

12.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı 23. buluşmasını, yargılanan belediye başkanlarına destek olmak için Silivri'de yapacak. Buluşmaya, Dilek Kaya İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da katılacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Genel başkanlar, görüşme sonrası basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

16.00 - İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Buca Kırıklar Cezaevi ziyaretinden sonra, partinin Buca İlçe Başkanlığında yıkılan Buca Cezaevine ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

16.15 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Konak İlçe Başkanlığı Konak Vapur İskelesi önünde emeklilerin hakkını savunmak için kurulan standı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

17.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun katılımıyla Konak SGK önünde, emeklilerle ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

18.30 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

23.00 - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City kulübüyle karşılaşacak. (MANCHESTER)

