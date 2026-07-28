Gündem: Beşiktaş Başkanı'ndan savunma, öğrenci affı ve Erdoğan temasları - Son Dakika
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Gündem: Beşiktaş Başkanı'ndan savunma, öğrenci affı ve Erdoğan temasları

Gündem: Beşiktaş Başkanı\'ndan savunma, öğrenci affı ve Erdoğan temasları
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10.00 - Tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş" suç örgütü iddiasıyla Silivri'de Yeni Duruşma Salonu'nda devam eden davada savunma yapacak.

10.00 - Tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş" suç örgütü iddiasıyla Silivri'de Yeni Duruşma Salonu'nda devam eden davada savunma yapacak. (İSTANBUL)

10.00 - DİSK'e bağlı Limter - İş sendikasının tutuklu bulunan eski başkanı Kamber Saygılı için Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.45 - 12.45 - TBMM'de YENİ Parti'nin grubu kapalı toplanacak. DEM Parti grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda üniversitelerden atılanların yeniden eğitimlerine dönmesine ilişkin "öğrenci affı" düzenlemesinin de içinde yer aldığı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

14.00 - 17.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikasını'na bağlı işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda üniversitelerden atılanların yeniden eğitimlerine dönmesine ilişkin "öğrenci affı" düzenlemesinin de içinde yer aldığı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - İstanbul'da 2024'te denizde Sedef Güler'in cansız bedeninin sarılı bulunduğu halıyla Bakırköy Adliyesi önünde "Halı Bizde Adalet Nerede?" başlıklı açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Beşiktaş Başkanı'ndan savunma, öğrenci affı ve Erdoğan temasları - Son Dakika

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