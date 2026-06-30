Günün Önemli Olayları: Davalar, Toplantılar ve Açıklamalar - Son Dakika
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Günün Önemli Olayları: Davalar, Toplantılar ve Açıklamalar

30.06.2026 08:59  Güncelleme: 10:04
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ANKA Haber Ajansı 30 Haziran Salı gündemi

09.30 - Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - 10 Ekim Ankara Gar Katliamında firari sanıklarının yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek.Bugünkü duruşmada Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini, iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 12.50 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile görüşecek. Kurtulmuş ve Gharahkhani ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - TİP Aleviler İçin Eşit Yurttaşlık Komisyonu, Sivas Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrasında partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda sosyal medya şirketlerinin temsilcileri sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - DİSK'e bağlı Dev Emekli-Sen Eminönü Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda kabine toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - Kadıköy Boğa'da NATO'ya karşı yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya gelecek. (ANKARA)

20.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. (DALLAS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Koruyucu Aile Günü, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günün Önemli Olayları: Davalar, Toplantılar ve Açıklamalar - Son Dakika

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