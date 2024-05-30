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Anka Haber Ajansı 30 Mayıs Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 30 Mayıs Perşembe Gündemi

Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşacak, CHP Genel Başkanı panelde açılış konuşması yapacak, TÜİK istatistikleri açıklanacak, Balıkesir Dönüşüm Kongresi başlıyor, Cumhurbaşkanı tatbikata katılacak, TBMM'de kripto varlıklar görüşülecek, İYİ Parti Genel Başkanı AKP heyetiyle görüşecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı törene katılacak, Eğitim Nöbeti devam ediyor.

30.05.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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09.30- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adil Yargılanma Hakkı Eğitimi açılış töreninde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği'nin Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlediği  "21. Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik" panelinde açılış konuşması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI-  ANKARA)

10.00- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, mayıs ayı ekonomik güven endeksini ve 2023 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dönüşüm Kongresi 30-31 Mayıs tarihleri arasında, Balıkesir Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İZMİR)

11.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (ANKARA)

12.30- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki makamında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Şile İçme Suyu Depo İnşaatları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00- Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın hafta başında başlattığı "Eğitim Nöbeti" Konak Milli Eğitim Müdürlüğü önünde devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 30 Mayıs Perşembe Gündemi - Son Dakika

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