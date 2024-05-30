Anka Haber Ajansı 30 Mayıs Perşembe Gündemi

09.30- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adil Yargılanma Hakkı Eğitimi açılış töreninde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği'nin Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlediği "21. Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik" panelinde açılış konuşması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)
10.00- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, mayıs ayı ekonomik güven endeksini ve 2023 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dönüşüm Kongresi 30-31 Mayıs tarihleri arasında, Balıkesir Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İZMİR)
11.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
11.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (ANKARA)
12.30- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki makamında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Şile İçme Suyu Depo İnşaatları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.00- Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın hafta başında başlattığı "Eğitim Nöbeti" Konak Milli Eğitim Müdürlüğü önünde devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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