Anka Haber Ajansı 4 Mayıs Pazartesi Gündemi

04.05.2026 09:01  Güncelleme: 10:35
09.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yüretme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.15 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, parti genel merkesinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.00 - Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışındaki 130 Alevi-Bektaşi dedenin katılımıyla Tunceli'de "Dedeler Zirvesi" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ TUNCELİ)

12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1937-1938 Dersim olayları nedeniyle yapılacak anmaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

