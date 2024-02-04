Anka Haber Ajansı 4 Şubat 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 4 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
12.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: Atanamayan öğretmenler, Ankara Ulus Meydanı'nda mülakatsız 100 bin atama talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.00: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin Büklüm Sokak'taki Genel Merkezi'nde MYK toplantısında alınan kararları; açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
15.00: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
15.00: CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
16.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonucu İzmir'de yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
16.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te; İslahiye Afet Konutları Kura Çekiliş Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…
Gaziantep'te Emniyet'e ait polis helikopteri Nurdağı ilçesine bağlı Kartal köyü kırsalında kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Kaza bölgesi jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler çalışma başlattı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarını gerekçe gösteren SpaceX şirketi, Dragon kapsülünün istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı.
İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim düşmüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.
Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı, taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi. Stadyum çevresinde çıkan taşlı ve şişeli kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümeti protesto ederken, polis müdahalesiyle arbede yaşandı.
Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesinde bir fırına saldırı düzenledi. Saldırıda fırın çökerken, 15 kişi hayatını kaybetti, birçok sivil yaralandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
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