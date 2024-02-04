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Anka Haber Ajansı 4 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 4 Şubat 2024 Gündemi

Anka Haber Ajansı 4 Şubat 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 4 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

04.02.2024 08:28  Güncelleme: 08:31
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ANKA HABER AJANSI 4 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

12.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: Atanamayan öğretmenler, Ankara Ulus Meydanı'nda mülakatsız 100 bin atama talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin Büklüm Sokak'taki Genel Merkezi'nde MYK toplantısında alınan kararları; açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

16.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonucu İzmir'de yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

16.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te; İslahiye Afet Konutları Kura Çekiliş Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 4 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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