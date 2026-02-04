Anka Haber Ajansı 4 Şubat Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davası ikinci hafta ikinci gününde Silivri'de devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Defne Belediye Başkanlığı'nı, Narlıca Deprem Şehitliği'ni ve 23 Temmuz Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek. Defne'de rezerv alan mağdurları ile bir araya gelecek olan Özel, semavi dinlerin temsilcileriyle dua programına katılacak. Özel, Antakya İlçe Başkanlığı'nı ve Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, emek dünyasındaki güncel gelişmelerle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP Tarım Orman Politika Kurul Başkanı Sencer Solakoğlu, Ödemiş Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde" Çiftçi Buluşmasına" katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Diyarbakır Kent Konseyi'nin 32. Olağan Genel Kurulu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresindeki izinsiz yapılaşmalar gündemiyle toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

14.00- Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi TBMM Başkanı Numan kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Migros depo işçileri Beykoz'da açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayacak. (İSTANBUL)

18.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ESAM Genel Merkezi'nde Keşmir Dayanışma Günü programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - - ANKARA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Türkiye - Mısır İş Forumu'nun kapanış oturumunda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KAHİRE)

