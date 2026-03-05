Anka Haber Ajansı 5 Mart Perşembe Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 5 Mart Perşembe Gündemi

05.03.2026 09:12
ANKA Haber Ajansı 5 Mart Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, eski Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'i Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Birlik Sağlık Sen üyeleri, İzmir'deki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir Kadın Komisyonu tarafından SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde düzenlenecek 8 Mart'a ilişkin basın açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - Birleşik Metal-İş üyesi kadın işçiler Gebze Kent Meydanı'nda buluşacak, taleplerini dile getirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

13.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, "Kadın Emeği ve Toplumsal Dönüşüm" paneline katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, 1 Mayıs Mahallesi'nde pazar ziyareti gerçekleştirecek, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.51 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.51 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda rektörlerle iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

