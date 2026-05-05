Anka Haber Ajansı 5 Mayıs Salı Gündemi

05.05.2026 09:03  Güncelleme: 09:44
ANKA Haber Ajansı 5 Mayıs Salı gündemi

09.30 - Kadın dernekleri, 1 Mart'ta Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatma Nur Çelik'in 8 yaşındaki kızı Hifa İkra'ya yönelik cinsel saldırı iddiasıyla İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşması öncesi adliye önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülecek. (İSTANBUL)

10.00 - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılına ilişkin kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti, CHP Grup Toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Piri Reis İlkokulu Spor Salonu'nun açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

