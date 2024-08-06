CHP'li Burcu Kan'ın eşi Burak Kan'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde buluşma - Son Dakika
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CHP'li Burcu Kan'ın eşi Burak Kan'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde buluşma

CHP\'li Burcu Kan\'ın eşi Burak Kan\'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde buluşma

CHP'liler, sokak çetelerinin kahvehane baskını sırasında öldürülen CHP Güngören İlçe Kadın Kolları yöneticisi Burcu Kan'ın eşi ve parti üyesi Burak Kan'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde buluşacak.

06.08.2024 09:36  Güncelleme: 09:37
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09.30 - CHP'liler, sokak çetelerinin kahvehane baskını sırasında öldürülen CHP Güngören İlçe Kadın Kolları yöneticisi Burcu Kan'ın eşi ve parti üyesi Burak Kan'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Olimpiyatlarda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Çin ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - PARİS)

10.00 - TÜİK, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin bülten yayınlayacak. (ANKARA)

12.00 - Berber ve kuaför esnafı, iş yerlerinin pazar günü zorunlu olarak kapatılmasına ilişkin karara tepki göstermek için Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

16.30 - 20.00 - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için "halk buluşmaları" Hatay'dan başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, basın toplantısı düzenleyecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - HATAY)

14.00- Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. (ANKARA)

20.00 - Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi, Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi yeni binasının İmam Hatip Lisesi'ne devredilmesine karşı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

21.30- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille ekibine Hainaut Stadı'nda konuk olacak.

(VALENCIENNES)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li Burcu Kan'ın eşi Burak Kan'ın duruşması için Bakırköy Adliyesi önünde buluşma - Son Dakika
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