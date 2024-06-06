Güncel

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

11.00 - İstanbul polisi, Sultangazi Kurbanlık Pazarı'nda satıcı ve alıcılara "Sahte para, tırnakçılık ve yankesicilik" konusunda uyarıcı bilgilendirme yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen, kamuda tasarruf tedbirlerine tepki göstermek için saat 10.00-12.00 arası iş bırakma eylemi yapacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Ulaştırma Memur-Sen, "Emekten tasarruf edilmez, kazanımları mi engellenemez" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

12.30 - TMMOB İzmir İKK, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Türkiye- Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı yapılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısından sonra Erdoğan, resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "Mahalle Buluşmaları"nın ilki Acıbadem Mahallesi'nde başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM)

14.30- Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

20.00 - DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Kadıköy İskele'de kayyum politikalarına karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı 6 Haziran Perşembe gündemi