10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)
11.00 - İstanbul polisi, Sultangazi Kurbanlık Pazarı'nda satıcı ve alıcılara "Sahte para, tırnakçılık ve yankesicilik" konusunda uyarıcı bilgilendirme yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
12.00 - Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen, kamuda tasarruf tedbirlerine tepki göstermek için saat 10.00-12.00 arası iş bırakma eylemi yapacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00 - Ulaştırma Memur-Sen, "Emekten tasarruf edilmez, kazanımları mi engellenemez" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)
12.30 - TMMOB İzmir İKK, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.00 - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "Mahalle Buluşmaları"nın ilki Acıbadem Mahallesi'nde başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
14.00- TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM)
14.30- Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
20.00 - DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Kadıköy İskele'de kayyum politikalarına karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı 6 Haziran Perşembe gündemi
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika
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