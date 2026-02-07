Gündem Raporu: Politika ve Etkinlikler - Son Dakika
Gündem Raporu: Politika ve Etkinlikler

07.02.2026 09:02  Güncelleme: 10:31
ANKA Haber Ajansı 7 Şubat Cumartesi gündemi

10.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, MGD Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Yüksek Riskli Bina Yıkım Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.15 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Parti Genel Merkezi'nde partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

12.30 - Kadıköy Belediyesi, bıçaklı saldırıda ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için adını taşıyan Kaykay Parkı'nın açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00 - CHP Konak İlçe Başkanlığı, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde "Yerelden Genele Eşitlik ve Demokrasi: Romanlar" başlıklı panel düzenliyor. Panelin ikinci oturumunda CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın konuşmacı olarak yer alacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - Eğitim İş Sendikası, İzmir'in Bayraklı ilçesinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak. Özel, daha sonra CHP Adana İl Başkanlığı önünde "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile buluşma"ya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - NİĞDE/ADANA)

14.00 - Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Ankara Kent Konseyi, 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - 16.45 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşılayacak, 2. Abdullah ile ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - 19 Mart operasyonu sürecinde yazılan gazeteci Yavuz Oğhan tarafından yazılan "Millete Emanet" ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce tarafından yazılan "22 Metrekare Gökyüzü" kitapları için dayanışma amaçlı imza buluşması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

19.00 - DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye sınırındaki kapıların açılması talebiyle Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor ve Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmalarıyla başlayacak. (İSTANBUL - SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

