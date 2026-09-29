Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu gelmezse zorla getirilmesine karar verdi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında "FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü" iddiasıyla "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davada, bir sonraki celse duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında zorla getirilme ya da ifade almaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 19 Kasım'a ertelendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında "FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü" iddiasıyla "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı dava, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki bazı dosyaların farklı mahkemelere devredilmesi nedeniyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik, müvekkili siyasi programının yoğunluğu nedeniyle hazır edemediklerini ifade etti ve "suçun unsurları oluşmamıştır, siyasi açıdan yapılan eleştirel şekilde nitelendirmelerdir. Derhal beraat talep ediyoruz aksi takdirde Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyaların birleştiği bir dava var ve bununda o dosyalarla birleştirilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme Başkanı ise "5 duruşmadır erteliyoruz. Kendisi de uymak zorundadır ve diğer tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi gelmek zorundadır duruşmaya. Bir sonraki celse hazır edilmeli" dedi ve birleştirme talebini reddetti.

Beyanların ardından Savcılık eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme de bir sonraki celse Kılıçdaroğlu'nun huzurda hazır edilmesine hükmetti ve aksi takdirde zorla getirilme ya da ifade almaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Sonraki duruşma 19 Kasım'a bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesi verdiği, dilekçede Kılıçdaroğlu'nun "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit suçlardan dolayı övdüğünün savunulduğuna yer verildi.

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğünün ileri sürüldüğü de aktarılan iddianamede, yapılan soruşturma sonucunda Kılıçdaroğlu'nun "atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediğinin anlaşıldığı öne sürüldü.