Ankara 2 No'lu Barosu Genel Kurulu Başladı - Son Dakika
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Ankara 2 No'lu Barosu Genel Kurulu Başladı

Ankara 2 No\'lu Barosu Genel Kurulu Başladı

Ankara 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu'nda avukatlar buluştu, başkanlık seçimi yapılacak.

19.10.2024 15:17
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Ankara 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu başladı.

Baroya kayıtlı avukatlar, Genel Kurul toplantısı için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bir araya geldi.

Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol konuşmaları kapsamında söz alan Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık ruhsatını bu barodan aldığını belirterek, avukatlık mesleğini bu baroya kayıtlı olarak icra etmek istediğini söyledi.

Avukatlık mesleğinin toplumda zaman zaman yanlış değerlendirildiğini ifade eden Şahin, bu mesleğin, hukukun sağlanması noktasında hayati önemde olduğunu dile getirdi.

"Avukat bulunamayan zamanları iyi biliriz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise geçmişte avukat bulunamayan zamanları iyi bildiklerini ve bu nedenle hak ve hukuklarını koruyamamanın belleklerinde derin izler bıraktığını söyledi.

Yıldırım, seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, kazananın, Cumhur İttifakı olacağını bildirerek kardeşçe bir yarış olması temennisinde bulundu.

"Baronun kurumsallaşma çalışmalarını yürüttük"

Mevcut Baro Başkanı ve Başkan Adayı Sabri Hafif, genel kurul öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, baronun 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçildiğini anımsatarak geçen 2 yılda baronun kurumsallaşma çalışmalarını yürüttüklerini, merkez, kulüp ve komisyonlar oluşturduklarını söyledi.

Yeniden başkan seçilmesi halinde kurdukları bu birimlerin daha sağlıklı yürümesi, projelerin daha çok katılımla gerçekleşmesi için çalışmalar yapacaklarını belirten Hafif, bu seçime iki adayla gidildiğini bildirdi.

Baroyu milli ve manevi değerleri önceleyen 2 bin avukatla kurduklarını ifade eden Hafif, "Baromuz, bir mecburiyetin değil, tercihlerin bir sonucu. Birbirini bilen, seven arkadaşlar olarak baromuzu kurduk. Dolayısıyla bu seçim yarışında da kardeşlik havası içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, herhangi bir kavgaya, sıkıntıya mahal olmadan ve bu seçimi atlatacağımızı düşünüyorum. Diğer arkadaşıma da kendi ekibime de başarılar diliyorum." dedi.

Baroya kayıtlı 2 bin 700 avukat olduğunu belirten Hafif, yıl sonuna kadar 3 bin, önümüzdeki dönemde ise 5 bin üye sayısını hedeflediklerini söyledi.

Hafif, yarın 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak seçimde 2 bin 646 avukatın oy kullanacağını kaydetti.

Geçen hafta yapılan Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda sıkıntılar yaşandığına değinen Hafif, "Bir baro genel kurulunda terörist başının sloganlarının atılması, afişlerinin asılması kabul edebileceğimiz bir olay değil. Bundan dolayı baromuza gelmek isteyen bütün meslektaşlarımıza da kapımız açık." ifadelerini kullandı.

"Demokratik bir yarış olsun"

Ankara 2 No'lu Barosu Başkan Adayı Gökhan Ağdemir ise yaklaşık 20 yıldır serbest avukatlık yaptığını belirterek, baro başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Baro Başkanı ve Başkan Adayı Hafif'e de başarı dileyen Ağdemir, demokratik bir yarış olması temennisinde bulundu.

Genç bir baro olduklarını ifade eden Ağdemir, "Var gücümüzle hem baromuzu güçlendirmek hem de meslektaşlarımızın problemlerini çözmek inancıyla yola çıktık. Baromuzu ve meslektaşlarımızı güçlü kılmaya çalışacağız." dedi.

Ağdemir, Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda yaşananların hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Hoş olmayan şeyler. Terör örgütünün uzantılarının, kalıntılarının 1 no'lu baroda olduğunu bir daha gördük. Bu nedenle milli duygulara ve hassasiyetlere duyarlı olan genç meslektaşlarımız 2 no'lu baroyu tercih etti. Seçimi kazanabilirsek 1 no'lu barodaki meslektaşlarımızla 2 no'lu baroya tercih etmeleri noktasında görüşeceğiz."

AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Murat Alparslan ile MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Genel Kurul Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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