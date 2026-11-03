Ankara 2 No\'lu Barosu heyeti, TBB Başkanı Sağkan\'a ziyaret gerçekleştirdi

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına yeni seçilen Muhammet Kürşat Üçüncü ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına yeni seçilen Av. Muhammet Kürşat Üçüncü, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile TBB delegelerinden oluşan heyetle birlikte Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan'ı ziyaret etti" ifadedelerine yer verildi.