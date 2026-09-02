Ankara Altındağ'da alacak meselesi kanlı bitti, S.T. arkadaşını öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde S.T., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ö.N.'yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Şüpheli S.T., emniyet ekiplerince yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde S.T., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ö.N.'yi tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün Battalgazi Mahallesi 1017'nci Cadde'de meydana geldi. Ö.N. ile S.T. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. S.T., yanında bulunan tabancayla Ö.N.'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. S.T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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