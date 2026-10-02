Ankara- Bahçeli: Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'dayken ayrılması çok doğru olmamıştır - Son Dakika
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Ankara- Bahçeli: Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'dayken ayrılması çok doğru olmamıştır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul’dayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'dayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de yeni yasamı yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmasının sorulması üzerine Bahçeli, "Her ekim ayında birileriyle selamlaşırım. Bunu da yeni bir başlangıç olarak düşünmek lazım" ifadelerini kullandı. Bahçeli, ayrıca sermaye piyasasına ilişkin soruşturmanın sorulması üzerine yorum yapmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Yeni Parti grubunun Genel Kurulu terk etmesini değerlendiren Bahçeli, "Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'dayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım" diye konuştu. (DHA

Resepsiyonda erken seçim olur mu sorusuna yanıt veren Devlet Bahçeli, "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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