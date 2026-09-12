Ankara barajlarında doluluk yüzde 40,13'e çıktı, aktif su 5 kat arttı - Son Dakika
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Ankara barajlarında doluluk yüzde 40,13'e çıktı, aktif su 5 kat arttı

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Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı 10 Eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,47 artışla yüzde 40,13'e yükseldi. Aktif kullanılabilir su miktarı da yaklaşık 5 kat artarak yüzde 6,98'den yüzde 33,16'ya çıktı.

Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı, geçen yıla göre iki kat artarak yüzde 40,13'e ulaştı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 10 Eylül 2025'te 279 milyon 967 bin metreküple yüzde 19,25 seviyesindeydi.

Kuraklık riskinin sürdüğü ve geçen yıl su sıkıntıları yaşanan Ankara'da, bu yıl aynı tarihte doluluk miktarı 583 milyon 728 bin metreküpe yükselirken, oran yüzde 40,13 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 108,47 arttı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 10 Eylül 2025'te 91 milyon 10 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 432 milyon 21 bin metreküp olarak kaydedildi. Böylece oran yaklaşık 5 kat artarak yüzde 6,98'den 33,16'ya çıktı.

Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 583 bin 729 metreküp, bu yıl ise 1 milyon 653 bin 985 metreküp su verildi.

Geçen yıl ocaktan eylüle kadar barajlara gelen su miktarı 155 milyon 654 bin 965 metreküp oldu.

Bu yıl ise aynı tarihler arasında 750 milyon 57 bin 902 metreküp olarak ölçüldü. Bu kapsamda da yüzde 381,9 oranında artış gerçekleşti.

Kesikköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100 oldu

Doluluk Kesikköprü Barajı'nda yüzde 100, Türkşerefli Barajı'nda yüzde 10,14, Peçenek Barajı'nda ise yüzde 27,26 olarak tespit edildi.

Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:

Baraj Adı
Toplam Hacim (M3)

Su Miktarı (M3)Su Yüzdesi (M3)
Akyar Barajı52,445,00027,379,00052,21
Çamlıdere Barajı1,108,276,000402,729,00036,34
Çubuk 222,961,00012,343,00053,76
Eğrekkaya Barajı93,452,00061,279,00065,57
Kargalı Barajı542,000161,00029,70
Kavşakkaya Barajı85,228,00042,378,00049,72
Kesikköprü Barajı95,000,00095,000,000100
Kurtboğazı Barajı91,762,00037,459,00040,82
Peçenek Barajı59,525,00016,224,00027,26
Türkşerefli Barajı5,668,500575,00010,14

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara barajlarında doluluk yüzde 40,13'e çıktı, aktif su 5 kat arttı - Son Dakika

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