Ankara Barajlarındaki Su Seviyesi Alarm Veriyor

Ankara barajlarındaki su kaybı böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'da barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşerek kuraklık riskini daha da artırıyor. Yağışların yetersiz kalması ve su tüketiminin artması, barajlardaki doluluk oranlarının ciddi düşüşe neden oldu.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında havadan görüntülenen Ankara barajlarındaki su kaybı tehlikeyi gözler önüne serdi. Su çekilmesi nedeniyle geniş toprak alanlar açığa çıkarken, doluluk oranlarındaki hızlı düşüş kuraklık tehlikesinin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 22 Mart 2025 itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki toplam su miktarı 431 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 751 milyon metreküp olarak kaydedilmişti. Son üç ayda barajlara gelen su miktarı da büyük ölçüde azaldı. 2024'te 268 milyon metreküp su toplanırken, 2025'te bu rakam sadece 55 milyon metreküp oldu.