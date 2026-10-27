Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Kanadoğlu soruşturmasını kaygı verici buldu

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle avukat Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İfade özgürlüğüne yönelik müdahalelere her gün bir yenisi ekleniyor. Bugün, İstanbul Barosu Genel Kurul kürsüsünde yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ve yargıçların hukuka uygun davranma yükümlülüğünü hatırlatan meslektaşımız Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Bir baronun genel kurulunda, bir hukukçunun yargının işleyişine ilişkin eleştirilerini dile getirmesinin ceza soruşturmasına konu edilmesi savunmanın bağımsızlığı bakımından son derece kaygı vericidir. Baro genel kurulları avukatların özgürce konuşabilmesinin teminatıdır. Aksi kabul edilemez."