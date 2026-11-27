(ANKARA) - Ankara Barosu, Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Baro, "Filistin halkıyla dayanışmayı ifade etmek için bayrak açmak, barışçıl ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Bu hakkı kullanan taraftarlara yönelik orantısız müdahale kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik polis müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan'da oynanan Beşiktaş–Hapoel Beer Sheva karşılaşması öncesinde ve sırasında, Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik orantısız müdahalede bulunulduğuna ilişkin haberleri kaygıyla karşılıyoruz. Filistin halkıyla dayanışmayı ifade etmek için bayrak açmak, barışçıl ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Bu hakkı kullanan taraftarlara yönelik orantısız müdahale kabul edilemez. Bir spor karşılaşmasında güvenliği sağlamakla görevli makamlar, taraftarların can güvenliğini ve temel haklarını da korumakla yükümlüdür. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerin hukuka uygun, gerekli ve ölçülü olması esastır.

Yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi için ilgili makamları göreve çağırıyoruz. Uluslararası spor kuruluşlarından da insan hakları ve ayrımcılık yasağına ilişkin ilkeleri bütün karşılaşmalarda aynı tutarlılıkla uygulamalarını bekliyoruz. Ankara Barosu olarak, Filistin halkının özgürlük talebini desteklediğimizi ve uluslararası hukuk uyarınca uygulanması gereken yaptırımların gecikmeksizin hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Filistin halkıyla dayanışmamızı demokratik ve barışçıl yollarla sürdürmeye devam edeceğiz. Olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."