Ankara Beypazarı'nda jandarma ve polis, servis şoförlerine cep telefonu riskini anlattı - Son Dakika
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Ankara Beypazarı'nda jandarma ve polis, servis şoförlerine cep telefonu riskini anlattı

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Ankara Beypazarı'nda jandarma ve polis ekipleri, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci servisi sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde sürücülere cep telefonu kullanımının kaza olasılığını 4 kat artırdığı anlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik eğitim düzenledi.

Jandarma ve polis ekiplerince Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Öğrenci bindirme ve indirme sırasında yapılması gerekenler, emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımının kaza yapma olasılığını 4 kat artırdığını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Beypazarı'nda jandarma ve polis, servis şoförlerine cep telefonu riskini anlattı - Son Dakika
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