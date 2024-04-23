Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otizmli çocuğunun isteği üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devretti.

23.04.2024 11:12  Güncelleme: 11:16
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı. Kendisine sosyal medyadan ulaşarak, otizmli oğlu Muhammed Uğur'un 23 Nisan'da koltuğuna oturmasını isteyen anneye kayıtsız kalmayan Başkan Yavaş, "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur'un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Başkan Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı. Muhammed Uğur'un annesi tarafından Yavaş'a sosyal medyadan iletilen "Keşke bu 23 Nisan'da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş'ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi" mesajına kayıtsız kalmayan Yavaş, "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur'un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Yavaş, makamını devrettiği Uğur'a "Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün" dedi. Muhammed Uğur ise "Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım dedim. Teşekkür ederim Mansur dede" sözleriyle yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan\'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı - Son Dakika
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