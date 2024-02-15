Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi\'nde çalışanlarla bir araya geldi

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 135 fabrikanın üretimde olduğu Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) 6 bin 500 çalışanın temsilcisiyle bir araya geldi. Yavaş, "Biz organize sanayilerle her yıl iş birliği protokolü imzalıyoruz ve elimizden geldiği kadar destek olmak istiyoruz. Çünkü bunun iki tane sebebi var. Organize sanayiler ne kadar çok artarsa, bize gelen iş talebi azalıyor. Yani insanlar işsiz kalmıyor. Aynı zamanda siz ne kadar çok üretirseniz, Ankara ödediğiniz vergilerden Ankara Büyükşehir de ona göre payını alıyor. Onun için desteklemekten başka mantıklı bir yol yok. Bu nedenle biz bu protokolü yaparak hemen hemen bütün organize sanayiden, en azından asfaltını veya başka türlü taleplerin çoğunu bu dönemde tamamladık ve inşallah aynen devam edeceğiz" dedi.
ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimi ve sanayicilerle bir araya geldi. Tuncay'ın ardından konuşan Yavaş, şunları söyledi:
"BİZ ORGANİZE SANAYİLERLE HER YIL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALIYORUZ. VE ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK VERİYORUZ"
"Seçimden önce konuşmuştuk. Alcı bölgesinin durumunu iyi biliyordum, seçimden sonra iki defa oradaki kooperatiflerle, derneklerle toplantı yapmak suretiyle 'ne yapabilirizi' konuştuk orada. ve altyapısının tamamını hemen hemen yaptık. Şu anda pazar yeri de yapılıyor. Çünkü bir yerde yerleşim olması için sosyal ihtiyaçlar var. Maalesef okul yerini Milli Eğitim'den alamadık. Sağlık ocağı yeri vardı. Onu da alamadık ama biraz önce sohbet esnasında Anadolu Organize Sanayi yer gösterebileceğini söyledi. Ben şimdi talimat verdim. İnşallah bir an evvel yapacağız. Alcı Mahallesi de orada yararlanırsa. Ayrıca bizim portaj şirketimiz, oradaki bazı koopertiflerle görüştü. Anlaşabilirlerse onlara da destek olmak suretiyle yarım kalanların da hepsinin yapılması için hatta seçimden sonra inşallah bir daha toplantı yaparız. Hep birlikte ne yapabileceğimizi görüşürüz. Biz şu anda Koru Yaşam Kent Metrosu'nun projesi bu ay bitiyor proje olarak. Tabii yapılacaksa raylı sistem veya başka türlü ulaşım ona göre planlanması lazım ama onun da yapımı uzun süreceği için Yaşam Kent'ten buraya ne yapabiliriz? Bir oturup konuşalım onu. Yani bütün organize sanayilerle biraz daha en azından seyahat süresini kısıtlama için azaltmak için. Bir de şöyle bir fikrim vardı ama burası için çok uygun değil, şehir merkezindeler. Mesai saatlerini değiştirelim. Avrupa'daki gibi daha erken gelsin, daha erken dönsün. ve biz onlara daha indirimli veya ücretsiz sizlerle iş birliği yaparak, bir taşıma usulü bulabiliriz demiştim. Fakat nedense talep bulmadı. Bunu bir daha bir değerlendirelim. O zaman da trafiğin sıkışık olmadığı saatte yola çıkarlarsa o da bir ayrıca kontrol sağlayacaktır ama en doğrusu Alcı bölgesinde bunların oturmasıdır.
Biz organize sanayilerle her yıl iş birliği protokolü imzalıyoruz. ve elimizden geldiği kadar destek olmak istiyoruz. Çünkü bunun iki tane sebebi var. Organize sanayiler ne kadar çok artarsa bize gelen iş talebi azalıyor. Yani insanlar işsiz kalmıyor. Aynı zamanda siz ne kadar çok üretirseniz Ankara ödediğiniz vergilerden Ankara Büyükşehir de ona göre payını alıyor. Onun için desteklemekten başka mantıklı bir yol yok. Bu nedenle biz bu protokolü yaparak hemen hemen bütün organize sanayiden, en azından asfaltını veya başka türlü taleplerin çoğunu bu dönemde tamamladık ve inşallah aynen devam edeceğiz.
Tabii bunları yaparken neler yaptık Ankara'da? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar bütçe hazırlamış, nereye bunları kullanmış? Biz sürekli olarak Web sayfamızdan kuruşuna kadar bütün harcamalarımızı görüyorsunuz. Ayrıca belediyenin denetlenip yayınlanan Sayıştay kararlarını da ayrıca yayınlıyoruz. Bir de bütçemizi hazırlarken 550 kadar kuruluşa önümüzdeki dönem için neleri yatırım yapmamız konusunda görüşlerini alıyoruz. Bu şekilde şehri beraber yönetmenin anlamı budur. Sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese soruyoruz."
Yavaş, konuşmasının ardından beş yılda Ankara'da yaptıkları hizmet ve projelerden bahsetti.
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