(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı ziyaret etti, kendisine yeni dönemde başarılar diledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Başkan Yavaş'ı makamında ağırladı. Görüşme sırasında Başkan Odabaşı, Gölbaşı'nda gerçekleştirilen projeler ve gelecekte planlanan çalışmalar hakkında Başkan Yavaş'a detaylı bilgi verdi. İki başkan, belediyeler arasındaki iş birliği ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yavaş ve Odabaşı, ilerleyen süreçte de görüşmelerin devam edeceği ve hayata geçirilecek projelerde güçlü iş birliğinin süreceğine dair mesajlar verdi.
Ziyaret sonunda Odabaşı, Yavaş'a özel olarak yapılmış el işlemeli bıçak hediye takdiminde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?