Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yavaş, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesinin, şehrin ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiğini belirten Yavaş, mesajında şunları kaydetti:
"ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hemşehrilerimiz her türlü taleplerini 'Başkent 153' çağrı merkezimiz üzerinden iletebilecek."
Yavaş, yola çıkacak vatandaşları da uykularını almaları, emniyet kemeri kullanmaları ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmeleri konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Bayram Mesajı - Son Dakika
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?