Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kurban Bayramı Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerin yanında olunması gerektiğini belirtti.

15.06.2024 13:53
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Unutmayalım ki, bizleri biz yapan en önemli değerlerden biri, birlik ve beraberliğimizdir. Komşumuzun, dostumuzun, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin yanında olmalıyız. Bu düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin yüreğinizi doldurmasını ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayramlar geçirmenizi diliyorum" dedi.

Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nı coşkuyla ve heyecanla karşılıyoruz. Değerli hemşehrilerim ve aziz milletimizin Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bayramları huzurlu ve mutlu geçirmeniz adına Ankara Büyükşehir Belediyemiz toplum sağlığını koruyucu önlemler alarak, kurban kesim alanlarını ilaçlamaktadır. EGO Otobüsleri, Metro ve Ankaray ücretsiz olarak hizmet verecektir. Mezarlık ziyaretleri için ring seferleri düzenlenmektedir. Başkent 153, Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, ANFA Güvenlik ve ASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz ise 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir.

Unutmayalım ki, bizleri biz yapan en önemli değerlerden biri, birlik ve beraberliğimizdir. Komşumuzun, dostumuzun, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin yanında olmalıyız. Herkesi Kurban Bayramı'nın bereketini birlikte yaşamaya, her evde bayram yaşatmaya davet ediyor, kurban eti bağış noktalarına yapacağınız et desteklerinin, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Et desteklerinizi, Kurban Pazarları'nın yanı sıra, Hipodrom Caddesi'ndeki PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da ulaştırabilirsiniz. Bu düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin yüreğinizi doldurmasını ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayramlar geçirmenizi diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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