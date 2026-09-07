Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde ikinci başkan vekilliğine Naki Demir seçildi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde 70 oy alan CHP ve YENİ Parti'nin ortak adayı Naki Demir, Meclis İkinci Başkan Vekili oldu. Diğer aday Oğulcan Sağlam 59 oy alırken 7 oy boş, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ikinci başkan vekilliği için seçim yapıldı. Meclis üyelerinin oy kullanmasının ardından yapılan sayımda CHP ve YENİ Parti'nin ortak adayı Naki Demir 70, Cumhur İttifakı'nın adayı Oğulcan Sağlam ise 59 oy aldı. Oylamada 7 boş oy kullanılırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Üç meclis üyesi yurt dışında, bir meclis üyesi ise kanser tedavisi gördüğü için toplantıya katılamadı. Tutuklu bulunan dört meclis üyesi de oy kullanamadı.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Demir, kendisine oy veren ve vermeyen bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

Görevin asıl sahibinin Emre Doğan olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:

"Bugün ne yazık ki zorunlu bir seçim yapıyoruz. Ancak inanıyoruz ki Emre kardeşimiz en kısa zamanda aramıza dönecek ve görevine kaldığı yerden devam edecektir. O gün geldiğinde bu görevi gönül rahatlığıyla kendisine devredeceğiz."

Demir, süreçteki destekleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek alınan kararın belediyeye, meclise ve Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.