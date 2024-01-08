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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkan Vekili Mehmet Yıldız başkanlığında yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kentsel dönüşümde hak sahiplerine verilen kira yardımının Ocak 2024'ten itibaren net 5 bin 500 lira olarak ödenmesi talebi gündeme alınarak görüşülecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
08.01.2024 - 22:07,
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 325'inci birleşimi, Meclis İkinci Başkan Vekili Mehmet Yıldız başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda, Büyükşehir Belediyesince kentsel dönüşümde hak sahiplerine verilen kira yardımının, Ocak 2024'ten itibaren net 5 bin 500 lira olarak ödenmesi talebinin gündeme alınarak görüşülmesi kararlaştırıldı.

Birleşim, gündem dışı konuşmaların ardından yarın toplanmak üzere kapatıldı.

Kaynak: AA
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