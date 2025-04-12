Ankara Büyükşehir Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Paylaştı

(ANKARA) - 2024 yılına ait altıncı hizmet yılının faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bugüne kadar her kuruşun hesabını verdik. Verdiğimiz sözleri, attığımız adımları açıkça ortaya koyduk" dedi.

2024 yılı faaliyet raporunu kamuoyuna sunan Yavaş, sosyal medya hesabından "Bugüne kadar her kuruşun hesabını verdik. Verdiğimiz sözleri, attığımız adımları açıkça ortaya koyduk. 2024 yılına ait faaliyet raporumuz kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" paylaşımını yaptı.

Vatandaşlar, ABB'nin sosyal yardımlardan altyapı projelerine, mali tablolarından çevre yatırımlarına kadar pek çok başlığı içeren "6. Yıl Faaliyet Raporu"na, "https://www.ankara.bel.tr/faaliyet-raporlari/https-s-ankara-bel-tr-files-2025-04-12-4ccb480132c176381e2313f3cda1e707-pdf" bağlantısından ulaşabilecek.