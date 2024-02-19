Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA Buz Pateni Tesisini 17 Mart'ta açacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA Buz Pateni Tesisini 17 Mart'ta açacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA Buz Pateni Tesisini 17 Mart\'ta açacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisinin 17 Mart'ta açılacağını duyurdu. Tesiste yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Buz pateni pisti ve koruyucu paneller değiştirilirken, kondisyon salonları, soyunma odaları ve altyapı hatları da yenilendi. Tesisin kafeteryası, kütüphanesi ve sergi salonuyla başkentlilere hizmet vereceği ifade edildi.

19.02.2024 17:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisinin 17 Mart'ta açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uluslararası standartlara uygun olarak tesiste başlatılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelindiği ifade edildi.

Belediyenin iştiraklerinden PORTAŞ'ın çalışmaları kapsamında buz pateni pisti ve koruyucu panellerin değiştirildiği aktarılan açıklamada, tesisin mevcut kondisyon salonları, soyunma odaları ve ıslak hacimleri ile altyapı hatlarının tamamen yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, tesisin kafeteryası, kütüphanesi ve sergi salonuyla 17 Mart'ta başkentlilerin hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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