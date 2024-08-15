Ankara Büyükşehir Belediyesi Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda Tadilat Projesi Başlattı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda Tadilat Projesi Başlattı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda başlattığı tadilat projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Başkentliler daha modern, sağlıklı ve güvenli bir hizmetle buluşacak.

15.08.2024 10:12  Güncelleme: 11:02
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda başlattığı tadilat projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 14 bin 250 metrekarelik alanda birçok sosyal ve kültürel alanın yer aldığı projenin tamamlanmasıyla Başkentliler daha modern, sağlıklı ve güvenli bir hizmetle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha modern, sağlıklı ve güvenli hizmetlerle buluşabilecekleri alanları kente kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmaların hızla sürdürüldüğü 'Esat Semt Hali ve Çarşısı Tadilat Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

14 bin 250 metrekarelik alan üzerine 4 kat

14 bin 250 metrekarelik alanda mahalle dokusu korunarak gerçekleştirilen proje ile bodrum katında otopark bulunan toplam 4 katlı Esat Semt Hali ve Çarşısı, daha modern bir hale kavuşacak. Projenin 3 bin 380 metrekarelik zemin katında, yeme içme alanlarının yanı sıra tamirci, kunduracı, çiçekçi, sahaf, fotoğrafçı ve hırdavatçı gibi çeşitli esnafın yer alacağı 30 dükkan bulunacak. 3 bin 200 metrekarelik diğer katlarda ve terasta ise atölyeler, kütüphaneler, gençlik merkezi, radyo müzesi, kayıt stüdyosu, tasarım pazarları, açık hava oyun alanları gibi pek çok sosyal ve kültürel alan yer alacak. Terasta ayrıca vatandaşların çeşitli lezzetlerle buluşabileceği bir de sofra çemberi oluşturulacak.

Ankaralılara hizmet edecek bütün unsurlar düşünüldü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Üstyapılar Proje Şube Müdürü Özlem Özderin şunları söyledi:

"Toplam 14 bin 250 metrekare inşaatı olan bu yapı zemin katta 3 bin 380 metrekare üzerine konumlanmakta, diğer katlar ise ortalama 3 bin 200 metrekare olarak değişkenlik göstermektedir. Ayrıca teras katında Ankaralıların yaz-kış kullanımına yönelik açık hava tasarım pazarları, kent günlerinde kullanabileceğimiz açık hava oyun alanları konseptini geliştirdik. Bu alanları da açık havada yazlık sinema, tasarım pazarı ve kent günlerinin çeşitli fonksiyonları için kullanmak için ayıracağız."

Barbaros Mahallesi Muhtarı Nuray Aslan Mumcu, "30 yıldır bu bölgede yaşayan bir sakinim. Bura mahalle için tehlike yaratıyordu, viraneydi, barınak gibi kullanıyorlardı. Güvenlik, kirlilik zafiyeti yaratıyordu. Esnaf ve vatandaş çok şikayetçiydi. Görüntü olarak da mahallemizi bozuyordu. Pazar içerisinde dükkanlar olacak, etkinlikler yapılacak. Mahalle halkı bizden isteklerde bulunuyor, burası o ihtiyacı da karşılamış olacak. Güzel olacak mahallemize renk katacak. Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pazar esnafı Ali Göksu ise "Uzun yıllardır pazar içerisinde işletmemiz vardı. Daha önce güvenlik açısından sorunlar yaşanıyordu, sel baskınları yaşanıyordu, harabe dükkanlar vardı. Müşteri fazla gelmiyordu. Yeni hali buraya güzellik katacak hareketlendirecek. Dükkanlar ve esnaflarda çoğalacak sosyal faaliyetler de artınca burası daha canlı hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda Tadilat Projesi Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda Tadilat Projesi Başlattı - Son Dakika
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