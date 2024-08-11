Ankara Büyükşehir Belediyesi Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak için geziler düzenleyecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak amacıyla geziler düzenleme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı dördüncü birleşimi yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında gerçekleşti.

Doğan, oturumu önceki toplantının tutanağı ve komisyon raporlarını oylatarak başlattı. Raporun, "Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak amacıyla geziler düzenlenmesi" konusunu içeren 14. maddesinin okunmasının ardından, AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal söz aldı.

Bu maddenin önemli olduğunu belirten Ünal, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Gordion Antik Kenti gibi Ankara'daki Arslanhane (Ahi Şerafettin) Cami'nin de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini aktaran Ünal, "Bununla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak daha yoğun çalışma yapmak, buraları Ankaralı gençlerimize, hemşehrilerimize tanıtmak, geziler yapmak ve bunların etkisini artırmak adına yapılacak çalışmaları düzenlemekte fayda var." diye konuştu.

Ünal, Ahi Şerafettin Cami ile Gordion Antik Kenti'nin akşam saatlerinde çok ıssız olduğunu, bu nedenle ışıklandırma çalışmaları yapılması önerisinde bulundu.

Toplantıda, Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak amacıyla geziler düzenlenmesini de içeren rapor kabul edildi.

Birleşim, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere sona erdi.