Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Koli Ver" Kampanyası ile Dayanışmayı Güçlendiriyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Koli Ver" Kampanyası ile Dayanışmayı Güçlendiriyor

27.02.2026 13:14  Güncelleme: 14:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında dayanışma köprüsü kurmaya devam ediyor. "Koli Ver" kampanyası kapsamında vatandaşlar, belediyenin internet adresi üzerinden gıda kolisi bağışında bulunabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü kuran bir kampanya başlattı. "Koli Ver" kampanyası kapsamında vatandaşlar, koliver.ankara.bel.tr adresi üzerinden gıda kolisi alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabiliyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlara küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı kolisi seçeneği sunuluyor. Koliler; temel gıda ürünleri, kahvaltılıklar ve atıştırmalıklardan oluşuyor. Kolilerde yer alan ürünlerin tamamı Ankaralı üretici kooperatiflerinden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarına destek olunuyor hem de yerel üreticiye katkı sağlanıyor.

"Koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor"

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Ankara Halk Ekmek E-Ticaret Müdürü Mehmet Ertekin, ramazan kolilerinin titizlikle hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Koli Ver' kampanyası kapsamında ramazan kolilerimizi büyük bir özenle hazırlıyoruz. Ankaralı vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bağış yapmak isteyen hayırseverler, koliver.ankara.bel.tr adresi üzerinden küçük, orta ve büyük koli seçeneklerinden birini tercih ederek bağışta bulunabiliyor. E-ticaret birimi olarak kolilerin hazırlık sürecini titizlikle yürütüyor, sevkiyatını ise kendi lojistik ağımızla gerçekleştiriyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilen koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor."

"Koli Ver" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla 27 Şubat 2026 tarihi saat 09.00 itibarıyla toplamda 2 milyon 203 bin 432 TL'lik bin 598 koli alındı."

Kaynak: ANKA

