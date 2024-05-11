Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Orhan Veli Kanık'ın Ankara'daki İzlerini Anlattı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Orhan Veli Kanık'ın Ankara'daki İzlerini Anlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlediği 'Ankara Miras Etkinlikleri' programında araştırmacı yazar Tolga Aydoğan'ı konuk etti. Aydoğan, Orhan Veli Kanık'ın Ankara'daki az bilinen dönemine ışık tutan arşivsel çalışmasını anlattı.

11.05.2024 12:33
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı periyodik aralıklarla "Ankara Miras Etkinlikleri" programı düzenliyor. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşen programın konuğu, araştırmacı yazar Tolga Aydoğan olurken Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'ın hayatında önemli bir yere sahip olan ancak az bilinen bir dönemine ışık tuttu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli programlar düzenlemeyi sürdürüyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma Şube Müdürlüğü "Ankara Miras Etkinlikleri" programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde araştırmacı-yazar Tolga Aydoğan'ı ağırladı. Yazar, Orhan Veli Kanık ve Ankara üzerine yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan; anı, fotoğraflar, belgeler ve yaptığı röportajlar ile oluşturduğu arşivsel çalışmasını anlattı.

ORHAN VELİ HAKKINDA AZ BİLİNENLER KONUŞULDU

Araştırmacı-yazar Tolga Aydoğan'ın konuk olduğu programda; "Orhan Veli'nin Ankara'daki İzleri" başlıklı konuşma kapsamında Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'ın hayatında önemli bir yere sahip olan ancak az bilinen bir dönemine ışık tuttu.

Orhan Veli Kanık'ın doğumu, üniversite hayatı, Ankara'ya dönüşü ve Ankara'daki son sabahına kadar uzanan süreci anlattığı kitabı üzerine konuşmasını gerçekleştiren Aydoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugüne kadar Orhan Veli'nin Ankaralı olduğu hiç belirtilmemişti. Oysaki 25 yıl burada yaşadı. Ben Orhan Veli'nin Ankara'daki İzleri kitabında buna değinmek istedim. Orhan Veli'nin Ankaralı olduğunu vurgulamak istedim. Geçen sene çıktı bu kitap ve birinci baskısı kısa bir sürede bitti. Yakın zamanda ikinci baskısı da yapılacak. Amacım; Orhan Veli'nin Ankara'daki izlerini bugün katılımcılara anlatabilmek."

Programa katılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak her ay düzenli olarak bir konferans dizisi düzenliyoruz. Alanda çalışanlar, sanatçılar veya günün önemine uygun isimleri davet ediyoruz. Bugün de Tolga Aydoğan hocamızı misafir ettik. Hocamız bugün Orhan Veli'nin izinden yola çıkarak Ankara'yı anlattı. Bir bellek gezisi gibi de düşünüyorum. Hepimiz için aydınlatıcı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Orhan Veli Kanık'ın Ankara'daki İzlerini Anlattı - Son Dakika

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