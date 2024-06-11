Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç desteği ödemesi yaptı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 200 bini aşkın aileye 2 bin TL'lik ihtiyaç desteği ödemesi yaptığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) resmi sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma göre başkentte ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesinde destek ödemesi yapıldığı kaydedildi. Belediye'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 39.482'si emekli olmak üzere toplam 217.251 ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı."
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