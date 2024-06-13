Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Sonrasında da İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmalarına Devam Edecek

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(ANKARA)- Kurban Bayramı öncesi hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ile dezenfeksiyon işlemlerini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bayram sonrasında da devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerleri ve kesim alanlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde artış olasılığına karşı halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, BelPlas AŞ'ye bağlı 230 personel ve 62 araç ile kurban satış alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

BelPlas ekipleri, kent genelinde park ve rekreasyon alanlarında, halka açık noktalarda ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. BelPlas AŞ İlaçlama Birim Müdürü İsmail Dane, "Kurban Bayramı vesilesiyle, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak üzere ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız 7/24 devam ediyor. Kurban satış ve kesim alanlarında hayvan atıklarından kaynaklanan kötü kokuların engellenmesi maksadıyla da şirketimiz tarafından üretilen faydalı mikroorganizma teknolojisi kullanılıyor" dedi.

Başkent'in tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak için bayramdan önce başlatılan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları, bayram sonrasında da devam edecek.