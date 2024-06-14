Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kurban etlerini soğuk zincir araçlarında kabul ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kampanya kapsamında et bağışları, belirli kurban kesim alanları ve soğuk hava deposunda kabul edilecek. Ayrıca belediyenin tüm birimleri, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek.

14.06.2024 16:01
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kurban etlerini soğuk zincir araçlarında kabul ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, Keçiören Ovacık, Yenimahalle Yakacık, Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy ve Gölbaşı Oğulbey kurban kesim alanlarındaki soğuk zincir araçları bayramın ilk günü saat 16.00'ya kadar hayırseverlerin et bağışlarını kabul edecek.

Vatandaşlar, Hipodrom Caddesi'ndeki PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da bayramın ilk günü saat 23.59'a kadar, ikinci günü ise saat 13.00'e kadar etlerini teslim edebilecek.

Bozulma riskine karşı söz konusu gün ve saatler dışında getirilecek etler kabul edilmeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamasında, "Kurban bağışlarınızı alıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tüm hemşerilerimi Kurban Bayramı'nın bereketini birlikte yaşamaya ve her evde bayram yaşatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABB'nin tüm birimleri bayramda teyakkuzda olacak

Öte yandan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin huzurlu ve güvenli geçirilmesi için belediyenin tüm birimlerindeki personel görevi başında olacak.

Başkentlileri olası yangınların yanı sıra göl, gölet ve barajlardaki boğulma riskine karşı uyaran Ankara İtfaiyesi, 48 itfaiye istasyonu ve 340 personeliyle bayram boyunca görev yapacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) personeli de 1500 personel, 800 araçla görev başında bulunacak.

AŞTİ'de 320 BUGSAŞ görevlisi vardiyalı olarak çalışacak

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de önlemlerini artıran zabıta ekipleri, otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve bilet kontrolü ile firmaların çalışma belgelerini kontrol edecek.

Bayram süresince AŞTİ'de 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi vardiyalı olarak çalışacak.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile 1200 köy mezarlığının kapsamlı temizlikleri ile bakım ve onarımları da yapıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, arife gününden itibaren bayram boyunca Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda bir adet olmak üzere 7 EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring hizmeti verecek.

Sokak hayvanları için ekipler mesaide olacak

Bayramda Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 24 saat esasına göre, bakım evleri ise 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca kesintisiz hizmetini sürdürecek.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, Metro ve Ankaray 16 Haziran Pazar saat 06.00'dan bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi de bayramın ilk günü hariç olmak üzere bayram tatilinde saat 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ziyaret etmek isteyen başkentliler, "https://ankaradhb.com/" internet sitesinden rezervasyon yaptırabilecek. Aynı seansta sadece 200 kişinin gezebildiği alana rezervasyonu olmayanlar alınmayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak - Son Dakika

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