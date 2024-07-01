Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve NALTAB iş birliğiyle 'Lavanta Hasat Şenliği' düzenlendi. Şenlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

01.07.2024 16:12  Güncelleme: 17:10
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve NALTAB iş birliğiyle 'Lavanta Hasat Şenliği' düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projeleri kapsamında yerli üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (NALTAB) iş birliğiyle ilçenin Yukarıbağ Mahallesi'nde 'Lavanta Hasadı Şenliği' düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın da katıldığı şenlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin Gezici Çocuk Etkinlik Aracı da eğlence dolu etkinlikler ve oyunlarla alanda yerini aldı.

"501 bin adet lavanta fideasiyle desteklendi"

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretim faaliyetlerini en çok destekleyen kurumlardan biri olduğunu kaydeden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Hedefimiz, üreticilerin tarımsal üretimden korkmadan üretime devam etmeleri ve özellikle gençleri üretimde tutabilmek. Bu maksatla bitkisel, hayvansal üretimlerin desteklerinin yanı sıra son yıllarda hızlı bir şekilde başladığımız toprak ve su kaynakları geliştirme projelerimiz var. Birçok üreticimizin köylerinde yeni çeşmeler yaptık, yeni sulama projeleri gerçekleştirdik, göletler yapıyoruz ve gölet temizlikleri yapıyoruz" dedi.

Tüzün, "O yüzden Ankaralı üreticilere tarımdan korkmamaları için her türlü desteği veriyoruz. Bugün burada küçük üreticilerin, tarımsal üretimde yoğun olarak kullanılamayan arazilerinin katma değerli ürünlerle değerlendirilmesinin en iyi örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak burası 501 bin adet lavanta fidesiyle destekleniyor. Lavanta özelliği itibariyle üçüncü yıldan sonra tam olarak verime yatan ve yağ kalitesi tam istediğimiz seviyeye ulaşan yıldır. Artık biz üçüncü yıldayız. Yani üreticilerimizin ürettiği yağların kalitesi şu anda pazara çıkma seviyesinde kaliteye ulaşmıştır" diye konuştu.

"Lavanta ekimi, Büyükşehir Belediye'mizle başladı"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ise şunları söyledi:

"Bu lavanta ekimi, gerçekten Büyükşehir Belediye'mizle birlikte başladı. İnşallah da daha da ileriye giderek, ekim sahalarını daha da geliştirerek verimsiz toprakların verimli hale gelmesini sağlayarak devam edecek, çok kıymetli Mansur Başkan'ımız ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı'mızla birlikte inşallah bu köylerimize, güzel insanlarımıza, ekonomilerine katkı sağlaması için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstereceğiz. Mansur Başkan'ımız gerçekten kırsal alandaki, taşradaki üretimi en iyi şekilde desteklemektedir. Bizler de onun önderliğinde ve kıymetli daire başkanımızın, Ahmet Bey'in destekleriyle Nallıhan'daki tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesi için ilçemize bir katma değer sağlanması için ilçemizde, kırsalımızda, köylerimizde yaşayan insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstereceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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