Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden bunaltıcı sıcaklara "su tasarruflu serinletme sistemi"

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sıcak havanın etkisini azaltmak ve başkentlilere rahat bir yaya ulaşımı sunmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na "yüksek basınçlı serinletme sistemi" kurdu. Toplam 170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, vatandaşlara serin bir yürüyüş deneyimi sunarken düşük su tüketimiyle de tasarruf sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların konforunu önceleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yaz aylarında oluşan bunaltıcı sıcağın etkisini en aza indirmek için Kızılay Atatürk Bulvarı'na, başkentin estetik yapısına uyumlu tasarımıyla "serinletme sistemi" kuruldu. Toplam 170 metre uzunluğunda paslanmaz borulardan oluşan sistem, damlacık halinde yaydığı suyu püskürterek bölgede hissedilen sıcaklığın düşmesini sağlıyor. Serinletme sistemi, düşük su tüketimiyle de önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor.

"BAŞKENTLİLER İÇİN KONFORLU VE FERAH BİR ÇALIŞMA"

ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj mimarı Hande Akıncı, su tasarruflu serinletme sisteminin kurulması için yoğun yaya trafiğinin olduğu Kızılay bölgesinin özellikle seçildiğini vurgulayarak, vatandaşların sıcak yaz günlerinde daha konforlu ve serin bir yürüyüş deneyimi yaşamalarını hedeflediklerini belirtti. Akıncı, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılay'da 170 metre uzunluğunda serinletme su sistemi kurulumunu tamamladık. Bu çalışmayla beraber yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve daha konforlu bir ortam sunduk. Bu çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı. Bu uygulama kent yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalarımızın önemli bir parçası olmuştur. Daha yaşanılabilir bir Ankara için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

SİSTEM, BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT ALDI

Serinletme sisteminin bulunduğu yaya güzergahını kullanan vatandaşlar, böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Adem Koç: "İnsanların rahatlaması ve ferahlaması için güzel bir uygulama. Çok memnun olduk. İnşallah sürekli olarak bu sıcak havalarda kullanılır."

-Aleyna Gül Erdem: "Büyükşehir Belediyesi'ne öncelikle çok teşekkür ederim. Yaptığınız iş için de çok mutluyum. İnsanlar serinliyorlar, bence çok güzel bir uygulama olmuş."

-Burhan Denizkaya: "Misafir olarak geldim. İlk kez bu uygulamayı burada gördüm, çok hoşuma gitti. Çok güzel düşünülmüş bir olay. İnsanlar bu kavurucu sıcakta ferahlıyor. Mansur Başkan'a çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Kıyak: "Sistem çok güzel olmuş, Kızılay'ın tamamına devamını yapılmasını isterim. Yapanların ellerine, kollarına sağlık."