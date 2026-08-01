Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bunaltıcı sıcaklara "su tasarruflu serinletme sistemi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bunaltıcı sıcaklara "su tasarruflu serinletme sistemi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden bunaltıcı sıcaklara "su tasarruflu serinletme sistemi"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sıcak havanın etkisini azaltmak ve başkentlilere rahat bir yaya ulaşımı sunmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na "yüksek basınçlı serinletme sistemi" kurdu. Toplam 170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, vatandaşlara serin bir yürüyüş deneyimi sunarken düşük su tüketimiyle de tasarruf sağlıyor.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sıcak havanın etkisini azaltmak ve başkentlilere rahat bir yaya ulaşımı sunmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na "yüksek basınçlı serinletme sistemi" kurdu. Toplam 170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, vatandaşlara serin bir yürüyüş deneyimi sunarken düşük su tüketimiyle de tasarruf sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların konforunu önceleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yaz aylarında oluşan bunaltıcı sıcağın etkisini en aza indirmek için Kızılay Atatürk Bulvarı'na, başkentin estetik yapısına uyumlu tasarımıyla "serinletme sistemi" kuruldu. Toplam 170 metre uzunluğunda paslanmaz borulardan oluşan sistem, damlacık halinde yaydığı suyu püskürterek bölgede hissedilen sıcaklığın düşmesini sağlıyor. Serinletme sistemi, düşük su tüketimiyle de önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor.

"BAŞKENTLİLER İÇİN KONFORLU VE FERAH BİR ÇALIŞMA"

ANFA Genel Müdürlüğü peyzaj mimarı Hande Akıncı, su tasarruflu serinletme sisteminin kurulması için yoğun yaya trafiğinin olduğu Kızılay bölgesinin özellikle seçildiğini vurgulayarak, vatandaşların sıcak yaz günlerinde daha konforlu ve serin bir yürüyüş deneyimi yaşamalarını hedeflediklerini belirtti. Akıncı, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılay'da 170 metre uzunluğunda serinletme su sistemi kurulumunu tamamladık. Bu çalışmayla beraber yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve daha konforlu bir ortam sunduk. Bu çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı. Bu uygulama kent yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalarımızın önemli bir parçası olmuştur. Daha yaşanılabilir bir Ankara için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

SİSTEM, BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT ALDI

Serinletme sisteminin bulunduğu yaya güzergahını kullanan vatandaşlar, böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Adem Koç: "İnsanların rahatlaması ve ferahlaması için güzel bir uygulama. Çok memnun olduk. İnşallah sürekli olarak bu sıcak havalarda kullanılır."

-Aleyna Gül Erdem:  "Büyükşehir Belediyesi'ne öncelikle çok teşekkür ederim. Yaptığınız iş için de çok mutluyum. İnsanlar serinliyorlar, bence çok güzel bir uygulama olmuş."

-Burhan Denizkaya: "Misafir olarak geldim. İlk kez bu uygulamayı burada gördüm, çok hoşuma gitti. Çok güzel düşünülmüş bir olay. İnsanlar bu kavurucu sıcakta ferahlıyor. Mansur Başkan'a çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Kıyak:  "Sistem çok güzel olmuş, Kızılay'ın tamamına devamını yapılmasını isterim. Yapanların ellerine, kollarına sağlık."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Belediye, Kızılay, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bunaltıcı sıcaklara 'su tasarruflu serinletme sistemi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bunaltıcı sıcaklara "su tasarruflu serinletme sistemi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.