Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisini tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Belediyenin su arıtma cihazı hediye etme uygulaması bulunmadığı vurgulandı.

31.01.2025 17:43  Güncelleme: 18:32
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bazı art niyetli kişilerin 'Ankara Büyükşehir Belediyesinin su arıtma cihazı hediye ettiği' şeklinde dolandırıcılık maksatlı vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" uyarısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden, 'ABB Su artıma cihazı hediye ettiği' yönünüdeki iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve belediyenin böyle bir uygulaması olmadığı belirtilen açıklama şöyle:

"Bazı art niyetli kişilerin 'Ankara Büyükşehir Belediyesinin su arıtma cihazı hediye ettiği' şeklinde dolandırıcılık maksatlı vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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