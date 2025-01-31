Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bazı art niyetli kişilerin 'Ankara Büyükşehir Belediyesinin su arıtma cihazı hediye ettiği' şeklinde dolandırıcılık maksatlı vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" uyarısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden, 'ABB Su artıma cihazı hediye ettiği' yönünüdeki iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve belediyenin böyle bir uygulaması olmadığı belirtilen açıklama şöyle:

"Bazı art niyetli kişilerin 'Ankara Büyükşehir Belediyesinin su arıtma cihazı hediye ettiği' şeklinde dolandırıcılık maksatlı vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."